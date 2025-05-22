Rize'de dere kirliliği iddiasına Valilikten cevap: Kirlilik tespit edilmedi

Rize Valiliği, sosyal medyada Güneysu ilçesindeki dere yatağında çevre kirliliği olduğu yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı. Yapılan saha incelemelerinde ve alınan numuneler sonucunda, dere yatağında herhangi bir çevre kirliliğine rastlanmadığı belirtildi. Valilik, çevreyi koruma konusunda denetimlerin sürdüğünü ve vatandaş duyarlılığının memnuniyetle karşılandığını vurguladı.

Rize Valiliği, Güneysu ilçesi Ulucami Mahallesi kırsalında bir dere yatağında çevre kirliliği olduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs Perşembe günü bazı sosyal medya mecralarında, Güneysu ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi kırsalında bir dere yatağında çevre kirliliği olduğu iddia edilen bir video paylaşıldığı belirtildi.

"ÇEVRESEL KİRLİLİK UNSURUNA RASTLANMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

Söz konusu görüntülerin ardından Valilik koordinesinde Güneysu Kaymakamlığı, Güneysu Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Güneysu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde saha incelemesi gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevreden numuneler alınmıştır. Ulucami Mahallesi muhtarı ve videoyu çeken vatandaş ile yapılan görüşmeler neticesinde videonun çekildiği alan tespit edilmiştir. Belirlenen noktada yapılan incelemeler sonucunda derenin doğal akışında olduğu, herhangi bir çevresel kirlilik unsuruna rastlanmadığı, dere yatağının üst kotlarında ise konut ya da sanayi yerleşimi bulunmadığı anlaşılmıştır. Sahada yapılan tüm gözlemler ve analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından resmi tutanakla kayıt altına alınmıştır."

Rize Valiliği olarak çevrenin korunması hassasiyeti ve denetimlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür duyarlılıkları memnuniyetle karşılanmakta olup, benzer durumlarda ilgili kurumlarımızla ivedilikle irtibata geçilmesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.