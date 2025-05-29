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Sağanağın vurduğu kentte ev göçtü! Her yeri su bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Malatya'da öğleden sonra etkili olan sağanak, kentte hayatı durdurdu. Sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğu kentte araç yoğunluğu da yaşandı. Battalgazi ilçesinde ise aşırı yağış nedeniyle bir evde göçük meydana geldi.

Malatya'da, öğleden sonra kent merkezi ve bazı ilçelerde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollar suyla kaplandı.

Sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğu kentte araç yoğunluğu da yaşandı. Araçların kontrollü şekilde ilerlediği cadde ve sokaklarda, kent sakinleri sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

Sağanağın vurduğu kentte ev göçtü! Her yeri su bastı - 1. Resim

ARAÇLAR CADDELERDE MAHSUR KALDI

Öte yandan su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Sağanağın vurduğu kentte ev göçtü! Her yeri su bastı - 2. Resim

EV GÖÇTÜ

Battalgazi ilçesi Hanımınçifliği Mahallesi'ndeki Derme Sulama Kanalı'nın taşmasıyla bir evde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla evde bulunan H.K. ile H.K. kurtarıldı, P.G. ise hastaneye kaldırıldı.

Sağanağın vurduğu kentte ev göçtü! Her yeri su bastı - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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