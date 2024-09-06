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Saklanmak için girdiği yerde nefessizlikten ölecekti... Hırsızı ölümden polis kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de 13 bin lira, 500 dolar ve makyaj takımı çalan iki hırsızdan biri çatı katına saklandı. Polisler hırsız şüphelisini nefessizlikten boğulmadan önce saklandığı yerde yakaladı. 

Trajikomik olayın adresi Kayseri'de Z.R. isimli adam ve R.J. isimli kadın, tanıdıkları olan İ.K.'den (40) emanet bir poşet aldı.

Emanetin İ.K.'ye teslim edilmesinin ardından Z.R. ve R.J.'nin evine gelen Ö.S. (30) adlı kadın ise, iddiaya göre evden bir altın, bir gümüş kolye, 13 bin TL, 500 dolar ve makyaj takımı aldı.

Saklanmak için girdiği yerde nefessizlikten ölecekti... Hırsızı ölümden polis kurtardı - 1. Resim

FARKLI SUÇLARDAN ARANIYORLARMIŞ

Durumu fark eden evdekiler, anlaşmalı olduklarını düşündükleri İ.K. ve Ö.S.’den şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ise 2 şüphelinin de 2 ayrı suçtan aranması olduğunu belirleyerek haklarında yakalama çalışması başlattı.

Saklanmak için girdiği yerde nefessizlikten ölecekti... Hırsızı ölümden polis kurtardı - 2. Resim

NEFESSİZLİKTEN ÖLECEKTİ

Ekipler tarafından tespit edilen bir adrese yapılan operasyonda polislerden kaçarak çatı katına giren ve gitmelerini bekleyen İ.K., nefessizlikten boğulmadan önce saklandığı yerde yakalandı. Yakalanan İ.K. ve Ö.S. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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