Fare zehrini içecek zanneden genç kız zehirlendi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içen 16 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
Kaydet
|
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Kırsal Dilekli Mahallesi'nde yaşayan D.N.Ç, mutfakta çay bardağında bulunan fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içti.
DURUMU BELİRSİZ
Rahatsızlanan genç kızın ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.N.Ç, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
YAŞAM
Antep fıstığı kabuğunda keşfettiler, 3 yılda tamamlandı! Çöpe atılıyordu, artık ambalaj yapılıyor
Genç kızın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Bizi Takip Edin