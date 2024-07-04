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Şanlıurfa'daki korkunç manzara ürküttü! Görenlerin içi parçalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
- Güncelleme:
Yangın, Itfaiye, Haber

Yaşam Haberleri  / İHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen arazi yangınları söndürülünce korkunç manzara gün ışığına çıktı. Yangınlarda birçok hayvan öldü. Yanan bir yılanın görüntüsü görenlerin yüreğini burktu.

Siverek Karacadağ bölgesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede ekili arazilerinde içinde bulunduğu geniş bir bölgeye yayıldı. Uzun çalışma sonucu köylüler ile itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Şanlıurfa'daki korkunç manzara ürküttü! Görenlerin içi parçalandı - 1. Resim

YANAN YILANIN GÖRÜNTÜSÜ GÖRENLERİ ÜZDÜ

Yangın sonrası, yangının bıraktığı yıkımın ortasında, yanan bir yılanın görüntüsü herkesin içini burktu.

Şanlıurfa'daki korkunç manzara ürküttü! Görenlerin içi parçalandı - 2. Resim

Yangınların sadece doğaya değil, içinde barınan tüm canlılara da büyük bir zarar verdiğini belirten yetkililer, yılanın bu halinin bir kez daha acı bir şekilde tecrübe edildiğini belirtti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İHA
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