Suriye’de Esad rejimin devrilmesinin ardından sivil halkın toparlanma girişimleri devam ediyor. Memleketi Kuseyr’e dönen eski boks şampiyonu ve fizyoterapist Muwaffaq Al-Zuhouri, kurduğu ücretsiz spor kulübüyle yaşlılar ve savaşta yaralananları rehabilitasyona sokarak destek oluyor. Geri dönüştürülmüş malzemelerle oluşturduğu spor salonu ise ilginç kareleriyle dikkat çekiyor.

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Suriye’de iç savaşın bilançosu atlatılmaya çalışılıyor.

Ülkedeki her 4 binadan biri tamamen yıkıldı veya ağır hasar aldı. 2011 yılında %14,9 olan resmi işsizlik oranı %60 seviyelerinin üstüne çıktı.

Suriye lirasının aşırı değer kaybetmesi ve hiperenflasyon halkın alım gücünü tamamen ortadan kaldırdı.

Bu enkazın üzerinde ayağa kalkmaya çalışan nüfus da tamamen yıpranmış vaziyette.

Çatışmalar ve göçler yüzünden azalan nüfustan geriye kalanların durumu da iç açıcı değil.

Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşlarının verilerine göre çatışmalar, bombardımanlar ve patlamalar yüzünden yaralanan toplam insan sayısının 2 milyon ile 2,5 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.

Yaralananların çok büyük bir kısmı, sağlık sisteminin çökmesi ve anında müdahale edilememesinden dolayı uzuv kaybı yaşadı.

Ülke içinde ve mülteci kamplarında yaşayan Suriyelilerin yaklaşık %15 ila %20'si kalıcı bir engelle hayatını sürdürüyor.

Savaş döneminde genç nüfusun büyük kısmı göç etti ya da silah altına alındı. Bu durum, hareket kabiliyeti kısıtlı olan ve evlerini terk etmek istemeyen yaşlı nüfusu (60 yaş üstü) ülke içinde en savunmasız grup haline getirdi.

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

ŞAMPİYON GERİ DÖNDÜ

Yıllarca süren iç savaşın ardından ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ve sağlık hizmetlerine erişmekte zorlanan yaşlılar ile savaşta yaralananlar, Humus kırsalındaki Kuseyr şehrinde ücretsiz rehabilitasyon hizmetinden yararlanıyor.

Eski boks şampiyonu ve fizyoterapist Muwaffaq Al-Zuhouri, kısıtlı imkanlarla kurduğu spor kulübünde, fiziki hareket kabiliyetini yeniden kazanmak isteyenlere destek oluyor.

Suriye’de rejimin devrilmesinin ardından memleketi Kuseyr’e dönen Al-Zuhouri, boks ve fizyoterapi alanındaki tecrübesini savaşın fiziksel etkileriyle mücadele eden insanların hizmetine sunuyor.

Kendisinin de savaşta yaralanmış olması, benzer süreçlerden geçen insanlara yardım etme isteğini güçlendiriyor.

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Özellikle tedavi ve rehabilitasyon masraflarını karşılamakta zorlanan, hareket kabiliyeti azalan veya yaşlılık nedeniyle fiziksel desteğe ihtiyaç duyan kişilere kapılarını açan kulüp, ücretsiz hizmetiyle bölge halkına destek olmayı amaçlıyor.

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

ATIK MALZEMELERİ SPOR ALETLERİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Ekonomik şartların ağırlaştığı ve birçok kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Suriye’de Al-Zuhouri, kulübünü sınırlı imkanlarla ayakta tutuyor.

Spor ekipmanlarının maliyetini karşılamak için geri dönüştürülmüş malzemelerden yararlanan eski şampiyon, araba lastiklerini ağırlık çalışmalarında kullanılabilecek araçlara dönüştürdü.

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Kendi imkanlarıyla basit spor aletleri de hazırlayan Al-Zuhouri, maddi imkansızlıkların fiziksel aktiviteye ve rehabilitasyona engel olmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Kulüpte yürütülen çalışmalarla özellikle yaşlıların ve savaşta yaralananların kas gücünün, dengesinin ve hareket kabiliyetinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Günlük ihtiyaçlarını daha bağımsız karşılayabilmeleri ve hareket ederken yaşadıkları güçlükleri azaltabilmeleri için destek sunan kulüp, savaşın geride bıraktığı fiziki problemlerle mücadelede önemli bir yardımlaşma örneği sergiliyor.

İşte dikkat çeken spor salonundan ilginç kareler...

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

Savaşın yaralarını sporla sarıyor! Suriye'ye dönen boks şampiyonundan ilginç salon

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