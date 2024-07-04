Şehir merkezinde bir anda görüldü! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İHA- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İHA
Siirt’te sokak ortasında duran bir yılan, vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Panik oluşturan yılan sonra yeşilliklerin arasına girerek gözden kayboldu.
Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği Siirt’in şehir merkezinde 1,5 metre uzunluğunda yılan görüldü. Sokak ortasında duran yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı.
Vatandaşlar tarafından kayıt altına alınan yılan bir süre sonra yeşil alana girerek gözden kayboldu.
O anlar panik oluştururken görüntü uzun bir süre konuşuldu.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Yaşam
Kaynak: İHA
Kaynak: İHA