Şehir merkezinde bir anda görüldü! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İHA 4 Temmuz 2024 12:58 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 14:10 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İHA

Siirt’te sokak ortasında duran bir yılan, vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Panik oluşturan yılan sonra yeşilliklerin arasına girerek gözden kayboldu.