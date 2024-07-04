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Haberler > Yaşam > Şehir merkezinde bir anda görüldü! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Şehir merkezinde bir anda görüldü! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
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Yaşam Haberleri  / İHA

Siirt’te sokak ortasında duran bir yılan, vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Panik oluşturan yılan sonra yeşilliklerin arasına girerek gözden kayboldu.

Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği Siirt’in şehir merkezinde 1,5 metre uzunluğunda yılan görüldü. Sokak ortasında duran yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı.

Şehir merkezinde bir anda görüldü! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı - 1. Resim

Vatandaşlar tarafından kayıt altına alınan yılan bir süre sonra yeşil alana girerek gözden kayboldu.

Şehir merkezinde bir anda görüldü! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı - 2. Resim

O anlar panik oluştururken görüntü uzun bir süre konuşuldu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İHA
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