Bursa'da şehitlerin aziz hatıralarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen projeyle, 345 şehidin mezar taşına karekod yerleştirildi. Ziyaretçiler, telefonlarıyla karekodları okutarak şehitlerin hayat hikâyelerine, fotoğraflarına ve videolarına ulaşabilecek.

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Bursa'da şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve kahramanlık hikâyelerini gelecek nesillere aktarmak hedefiyle anlamlı bir proje hayata geçirildi. Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında, Bursa'daki bütün şehit kabristanlıklarında bulunan mezar taşlarına karekod yerleştirildi.

ŞEHİTLERİN HAYAT HİKAYELERİNE ULAŞILABİLECEK

Karekodları cep telefonlarıyla okutan ziyaretçiler, şehitlerin aile bilgilerine, nerede ve nasıl şehit olduklarına, hayat hikâyelerine, fotoğraflarına ve videolarına ulaşabilecek. Ziyaretçiler ayrıca şehitlerin hatıra sayfalarına duygu ve düşüncelerini yorum olarak bırakabilecek.

Şehitliklerde karekod dönemi! Şehitlerin hatıraları dijitale taşındı

Bursa'da bulunan polis, asker şehitlerinin mezarlarını kapsayan proje ile 345 şehit ailesine ulaşılması hedefleniyor. İlk çerçevede, bu ailelerden Bursa merkez ve 17 ilçede 345 şehidimizin kabrine karekodları yapıştırıldı. Projenin tanıtımı çerçevesinde de şehit aileleri, kabirleri ziyaret ederek dua etti. Karekod uygulamasının nasıl çalıştığı ve şehitlerin hatıralarının dijital ortamda nasıl yaşatılacağını öğrenen aileler, duygulandı.

Bursa'daki bütün şehitlikleri kapsayan proje ile şehitlerin isimlerinin yanı sıra hayat hikâyeleri, fotoğrafları ve videoları da gelecek nesillere aktarılacak. Karekod uygulaması sayesinde şehitlerin hatıraları yalnızca mezarlarını ziyaret eden aileleriyle sınırlı kalmayacak, onları hiç tanımayan vatandaşlar da kahramanların hayatlarına tanıklık edebilecek.

Şehitliklerde karekod dönemi! Şehitlerin hatıraları dijitale taşındı

Tanıtım programına Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Garnizon Komutanı Tank Albay Refai Eciroğulları, Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, projeyi tasarlayan Medya X Bilişim Hizmetleri sahibi Yüksel Bozdağ ve dernek başkanları da katıldı.

Şehitliklerde karekod dönemi! Şehitlerin hatıraları dijitale taşındı

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Haşim Sivri, projenin ortaya çıkış hikâyesini anlatarak, şehit anneleri ve babalarının da vefat etmesiyle birlikte hatıralarının yaşatılması gerektiğine dikkat çekti. Sivri, teknolojiyi kullanarak şehitlerin kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"İlk şehitlerimiz 1940 yılında defnedilmeye başlamış havacı şehitler olarak. Tabii sonrasında burada bizim içimizde, birlikte yaşadığımız şehit annelerimiz, şehit babalarımız, bunlar vefat ettikçe, geride kimsesi kalmadığını öğrendik. İşte hemen arkamızda bulunan rahmetli şehidimiz Cemil Vardar'ın anne ve babası vefat ettikten sonra, onlar da Pınarbaşı Mezarlığı'nda kabirleri bulunuyor. Bunlar bize içimizi acıttı. Yani bu anneler, babalar evlatlarını askere gönderirken kınalayıp gönderdiler vatana feda olsun diye. Vatana feda oldular. Bu bayrağı yere indirmediler, ezanlarımızı dindirmediler. Biz de onlara karşı olan vefa borcunu yerine getirmek amacıyla, anneler babalar vefat etse de onların hatıralarını canlı tutmak, yaşatmak bizim görevimizdir ve onların yapmış olduğu kahramanlıkları gelecek nesillere aktarmak için çağımız teknoloji çağı, biz de böyle bir karekod uygulamasını düşündük ve hayata geçirmekle alakalı büyük bir gayret sarf ettik."

"EVLATLARIM VE TORUNLARIM ONLARI GÖREBİLSİN İSTİYORUM"

Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı ve şehit eşi Nevin Fırtına, projenin kendileri için çok özel bir anlam taşıdığını söyledi. Şehitlerin unutulmamasını, daha geniş kitleler tarafından tanınmasını ve hatıralarının yaşatılmasını istediklerini belirten Fırtına, "Daha büyük bir kitlelerin sahiplenmesini istiyoruz. Daha da bilinmesini, tanınmasını unutulmamasını istiyoruz. Torunlarımız var, çoluğumuz çocuğumuz var. Ben şehit eşi olarak evlatlarımın ve torunlarımın tabii ki nice yıllarda yaşayabilmelerini istiyorum. Onlara baktıkları zaman 'Burada dedemiz var, işte babamız var' deyip onları görmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Şehitliklerde karekod dönemi! Şehitlerin hatıraları dijitale taşındı

"BÜTÜN ŞEHİTLER BENİM OĞLUM"

Projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit aileleri de emeği geçenlere teşekkür etti. Oğlunun kabri başka bir mezarlıkta bulunmasına rağmen bütün şehitleri kendi evladı gibi gördüğünü ifade eden şehit annesi, duygusal anlar yaşadı.

Şehit Annesi Emine Aşkın, "Çok memnun olduk böyle bir şeye, projeye girdikleri için. Kimin eli değdiyse, emeği geçtiyse hepsine sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Bizi hatırladıkları için çok memnunuz oğlum. Eksik olmasınlar. Evlatçıklarımıza, milletimize hayırlı bir şey bırakmak istediler, bıraktılar da. Sözün bittiği yer oğlum. Yani ne diyeyim başka? Benimki Hamitler'de ama olsun bu da benim. Bütün şehitler benim oğlum bak, bütün şehitler. Ben öyle görüyorum bilmiyorum" diye konuştu.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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