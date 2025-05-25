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Haberler > Yaşam > Şehrin üstüne karabasan gibi çöktü! "Tehlike" uyarısı

Şehrin üstüne karabasan gibi çöktü! "Tehlike" uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şehrin üstüne karabasan gibi çöktü! &quot;Tehlike&quot; uyarısı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, hava kalitesini düşürüp görüş mesafesini azaltarak yaşamı olumsuz etkiledi. İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, Sahra tozlarının yüksek nemle birleştiğinde sıcak havayı daha bunaltıcı ve tehlikeli hale getirdiğini belirtti. Toz taşınımının birkaç gün daha süreceği bildirildi.

İzmir'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma yaşandı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, tozların Kuzey Afrika kökenli olduğunu söyledi.

Şehrin üstüne karabasan gibi çöktü! "Tehlike" uyarısı - 1. Resim

"SAHRA TOZU SICAĞIN ETKİSİNİ DAHA DA TEHLİKELİ HALE GETİRİYOR"

Tozla taşınan sıcaklık dalgasının, özellikle kıyı bölgelerinde yüksek nemle birleştiğinde çok daha bunaltıcı hale geldiğini belirten Tağıl, "Nem oranı yükseldiğinde sıcaklığın hissedilen etkisi artıyor. Sahra tozu sıcağın etkisini daha da tehlikeli hale getiriyor." diye konuştu.

Tağıl, toz taşınımının birkaç gün daha etkili olacağını sözlerine ekledi.

Şehrin üstüne karabasan gibi çöktü! "Tehlike" uyarısı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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