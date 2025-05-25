Şehrin üstüne karabasan gibi çöktü! "Tehlike" uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Mayıs 2025 13:17 - Güncelleme: 25 Mayıs 2025 13:29 - Güncelleme:

İzmir'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, hava kalitesini düşürüp görüş mesafesini azaltarak yaşamı olumsuz etkiledi. İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, Sahra tozlarının yüksek nemle birleştiğinde sıcak havayı daha bunaltıcı ve tehlikeli hale getirdiğini belirtti. Toz taşınımının birkaç gün daha süreceği bildirildi.

İzmir'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma yaşandı. İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, tozların Kuzey Afrika kökenli olduğunu söyledi. "SAHRA TOZU SICAĞIN ETKİSİNİ DAHA DA TEHLİKELİ HALE GETİRİYOR" Tozla taşınan sıcaklık dalgasının, özellikle kıyı bölgelerinde yüksek nemle birleştiğinde çok daha bunaltıcı hale geldiğini belirten Tağıl, "Nem oranı yükseldiğinde sıcaklığın hissedilen etkisi artıyor. Sahra tozu sıcağın etkisini daha da tehlikeli hale getiriyor." diye konuştu. İlgili Haber İstanbul'da dolu ve kuvvetli sağanak alarmı! Uzman isim gün ve saat verdi Tağıl, toz taşınımının birkaç gün daha etkili olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir