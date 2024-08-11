Selahattin Çelen traktörün altında kalarak öldü

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Ağustos 2024 16:19 - Güncelleme: 11 Ağustos 2024 16:28 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Güneyyaka Mahallesi'nde Selahattin Çelen tarlasına gitmek için çıktığı eve bir daha giremedi. Traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yaşlı adam feci şekilde can verdi.