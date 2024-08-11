Selahattin Çelen traktörün altında kalarak öldü
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Aydın'ın Güneyyaka Mahallesi'nde Selahattin Çelen tarlasına gitmek için çıktığı eve bir daha giremedi. Traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yaşlı adam feci şekilde can verdi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Güneyyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda 75 yaşındaki Selahattin Çelen, tarlasına girmek için evden çıktı.
Traktörü ile seyir halinde olan yaşlı adam, tarla yolunda traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 75 yaşındaki Çelen'in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çelen'in ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı