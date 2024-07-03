Serinlemek için denize girmişti! Emekli polis memurundan acı haber

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İHA 3 Temmuz 2024 12:16 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 12:29 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İHA

Yaz ayının gelmesiyle beraber tatil yapmak isteyenlerin uğrak noktası Antalya oldu. Tatil için Antalya’ya giden bir emekli polis serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından emekli polis memurunun cenazesi defnedilmek üzere Antalya’ya götürüldü.