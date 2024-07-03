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Serinlemek için denize girmişti! Emekli polis memurundan acı haber

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
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Serinlemek için denize girmişti! Emekli polis memurundan acı haber

Yaşam Haberleri  / İHA

Yaz ayının gelmesiyle beraber tatil yapmak isteyenlerin uğrak noktası Antalya oldu. Tatil için Antalya’ya giden bir emekli polis serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından emekli polis memurunun cenazesi defnedilmek üzere Antalya’ya götürüldü.

Olay, Antalya’nın Finike ilçesinde meydana geldi. Ankara’da yaşayan emekli polis memuru Ömer Şan, ailesiyle birlikte tatil için daha önce görev yaptığı Finike’ye gitti.

Ailesiyle birlikte tatilini yapan Şan, denize girdi. Denizde bir süre yüzen Ömer Şan’ın suyun yüzeyinde hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredeki vatandaşlar yaşlı adamı sudan çıkartarak ekiplere haber verdi.

Serinlemek için denize girmişti! Emekli polis memurundan acı haber - 1. Resim

YARIN DEFNEDİLECEK

Ekipler Ömer Şan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İşlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından teslim alınan Şan’ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü.

Ömer Şan’ın cenazesi yarın Ankara Sincan Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İHA
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