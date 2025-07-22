Sevkiyatta firar ettiler, bir aydır haber alınamıyor! "Aşırı hırçınlar, görenler hemen kaçsın"

Hatay'da besicilik yapan İbrahim Yumuşak'ın Uruguay’dan getirdiği 100 angustan 3'ü sevkiyat esnasında kaçtı. Anguslardan bir aydır haber alamayan Yumuşak, bu cins hayvanların aşırı hırçın olduğunu vurgularken, görenlere "kaçın" uyarısında bulundu.

HatayReyhanlı'ye bağlıYeşilova Mahallesi'nde besicilik yapan İbrahim Yumuşak, geçtiğimiz ay Uruguay’dan getirdiği 100 angus cinsi büyükbaş hayvanın sevkiyatını besisine yapmak istedi. İlk tırı sorunsuz şekilde sevk eden Yumuşak, ikinci tırdaki 3 angusun kaçışına engel olamadı.

SAATLERCE SÜREN KOVALAMACA

Çitin üzerinden atlayıp ilçenin farklı noktalarına kaçan angusların peşinde giden Yumuşak, saatlerce süren kovalamacaya rağmen 3 angusu yakalayamadı. Hataylı besiciYumuşak, angusları gören vatandaşların sağlıkları açısında kaçmaları gerektiğini söyledi.

"NEREDEN Ç IKARLAR B İ LEMEY İ Z"

Uruguay’dan getirdiği anguslardan 3’ünden haber alamayan besici İbrahim Yumuşak, "Çiftlikten 3 angus hayvanımız kaçmıştı. Anguslar kaybolalı bir ayı geçti. Amik Ovası'na doğru gittiler, nereden çıkarlar bilemeyiz. Çitin üzerinden atlayıp, kaçtılar. Bu angus cinsleri hırçın olduğundan kaçmayı başardılar. İlk bir hafta izine rastladık ve kovaladık ama bir türlü yakalayamadık" dedi.

"A Ş IRI HIR Ç IN OLUYORLAR "

Vatandaşlara dikkat çeken bir çağrıda bulunan Yumuşak, "Eğerangusları gören olursa, hemen uzaklaşsınlar ve kaçsınlar. Çünkü bu cins hayvanlar aşırı hırçın oluyorlar. Bu anguslar Uruguay’dan gelmişti ve şu an Hatay'ın Amik Ovası'nda geziyorlar" ifadelerini kullandı.