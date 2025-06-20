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Sıcakta ortaya çıkıyorlar! Dev etçil çekirgeyi görenler şoka girdi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'da piknik yapan aile, 20 santimetre boyunda dev etçil çekirge buldu. Vatandaşlar sıcakta ortaya çıkan çekirgeyi şehir merkezine götürürken uzmanlar bu türün insanlara zarar vermediğini söyledi.

Batman'da kırsal alanda piknik yapan vatandaşlar, daha önce görmedikleri çekirgeyle karşılaştı. Büyüklüğü 20 santimetreye ulaşan etçil çekirgeyi görenler şoka girdi, cep telefonlarına sarıldı. 

Edinilen bilgilere göre bir vatandaş, kırsalda bulduğu dev çekirgeyi doğadan alıp kendi özel aracıyla şehir merkezine taşıdı.

BÖCEKLERİ YİYORLAR

Uzmanlar ise özellikle yaz aylarında daha sık görülen bu tür etçil çekirgelerin insanlara zarar vermediğini, aksine tarıma zararlı böceklerle beslendiklerini belirterek endişeye gerek olmadığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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