Sıcaktan bunalan öğrencilere itfaiye müdahalesi! O anlar kamerada
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de bir okulda düzenlenen şenlikte sıcaktan bunalan öğrencilere itfaiye tarafından püskürtme yapılarak yağmur havası verildi. Serinleyen öğrencilerin sevinci renkli görüntülere sahne oldu.
Yaz mevsimi geldi, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başladı. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu illerinde termometreler yer yer 40 dereceyi gösterdi. O illerden birisi de Osmaniye oldu.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Harun Reşit İlkokulu'nda Karpuz Şenliği düzenlendi. 40 dereceyi bulan sıcaklıkta yapılan şenlikte öğrenciler sıcaktan bunalınca devreye itfaiye ekipleri girdi.
ÖĞRENCİLERİN SEVİNCİ GÜLÜMSETTİ
Şenlikte gönüllerince eğlenen öğrencilere Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından püskürtme yapılarak yağmur havası verildi. Öğrencilerin sıcak havadaki su sevinci renkli görüntülere sahne oldu.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı