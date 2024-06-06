Sıcaktan bunalan öğrencilere itfaiye müdahalesi! O anlar kamerada

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Haziran 2024 15:12 - Güncelleme: 6 Haziran 2024 15:17 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'de bir okulda düzenlenen şenlikte sıcaktan bunalan öğrencilere itfaiye tarafından püskürtme yapılarak yağmur havası verildi. Serinleyen öğrencilerin sevinci renkli görüntülere sahne oldu.