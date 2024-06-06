Antalya Muratpaşa Belediyesi sıcak havalara karşı sokak ortasında vantilatör çalıştırdı

Meteoroloji paylaştı: Hava sıcaklıkları ne kadar artıyor? İşte 5 günlük haritalı tahminler

Meteoroloji paylaştı: Hava sıcaklıkları ne kadar artıyor? İşte 5 günlük haritalı tahminler

Sıcak havaların etki altına aldığı Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından atılan adım sosyal medyada gündem oldu. Belediye personelinin sokak ortasında vantilatör çalıştırması dikkat çekti.

Türkiye genelinde artan hava sıcaklıkları Antalya'yı da etkisi altına aldı. Antalya'da dün gölgede 44 derece hava sıcaklığı ölçüldü. Muratpaşa Belediyesi tarafından sıcak havaya karşı alınan aksiyon sosyal medyada viral oldu.

SICAK HAVAYA KARŞI SOKAKTA VANTİLATÖR ÇALIŞTIRILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak havalardan dolayı vatandaşlara peş peşe uyarılarda bulunmuştu. Yaşlıların ve kronik hastalığı olanların güneş altında uzun süre kalmasının sakıncalı olduğu günlerde Muratpaşa Belediyesi yaptığı çalışmayla dikkat çekti.

Antalya Muratpaşa Belediyesi, bir personel ile sokaklara indi. Muratpaşa Belediyesi bünyesinde çalışan personel sıcak havalara karşı sokak ortasında vantilatör çalıştırdı.

Muratpaşa Belediyesi'nin sosyal medya hesabından "En azından denedik" ifadeleriyle yapılan paylaşım sosyal medyada beğeni topladı.