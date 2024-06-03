Hava sıcaklığı 40 dereceyi geçecek! Dışarı çıkacaklar için peş peşe uyarı

Hava sıcaklıklarının artışıyla başlayan Haziran ayı için peş peşe uyarı geldi. Yurt genelinde hafta boyunca hakim olacak hava sıcaklığının bazı şehirlerde 40 dereceyi geçeceği belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaşlı ve kronik hastalığı olanların tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde artmasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den peş peşe uyarılar geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Özhaseki "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi, bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde bugünden itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

HAVA SICAKLIĞI YAŞLI VE KRONİK HASTALIĞI OLANLARI ETKİLEYECEK

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum."

Özhaseki, sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunarak, "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU PAYLAŞILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesinden paylaştı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı bir hafta geliyor.

PAZARTESİ (BUGÜN)

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA