Meteoroloji'den o illerde kritik alarm! Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 2 Haziran 2024 18:07 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 18:34 - Güncelleme:

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Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Rapora göre Türkiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ayrıca haziran ayı itibariyle yağışlı havaların sona erdiği gözlemleniyor. Bazı illerde de sıcaklığın 35 dereceleri aşacağı tahmin ediliyor. İşte bölge bölge, il il hava durumu tahminleri.