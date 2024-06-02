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Meteoroloji'den o illerde kritik alarm! Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

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Meteoroloji&#039;den o illerde kritik alarm! Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Gündem Haberleri

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Rapora göre Türkiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ayrıca haziran ayı itibariyle yağışlı havaların sona erdiği gözlemleniyor. Bazı illerde de sıcaklığın 35 dereceleri aşacağı tahmin ediliyor. İşte bölge bölge, il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu değerlendirme raporunu yayımladı. Rapora göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den o illerde kritik alarm! Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - 1. Resim

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C35°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C33°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C34°C

Az bulutlu

Meteoroloji'den o illerde kritik alarm! Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - 2. Resim

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C34°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den o illerde kritik alarm! Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - 3. Resim

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C34°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den o illerde kritik alarm! Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - 4. Resim

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C27°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den o illerde kritik alarm! Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - 5. Resim

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C36°C

Az bulutlu ve açık

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