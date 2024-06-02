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Türkiye'de orman yangını paniği! Valilik ve Meteoroloji'den uyarı geldi

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Gündem Haberleri

Türkiye'de hava sıcaklıklarının bir anda mevsim normallerinin üzerine çıkmasının ardından orman yangını paniği arttı. Manisa'da etkili olan orman yangını sonrası Çanakkale valiliğinden de uyarı geldi. Valilik, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, ilimiz genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır" açıklamasında bulundu.

Çanakkale Valiliği'nden orman yangınları konusunda ciddi uyarılar geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaların orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirtildi. Valilik, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"ÇOK BÜYÜK BİR RİSK OLUŞTURMAKTADIR"

Çanakkale Valiliğinde konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, ilimiz genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmalıdır” denildi.

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