Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Manisa'da orman yangını! Alevler evlere ulaştı, tren seferleri durduruldu

Manisa'da orman yangını! Alevler evlere ulaştı, tren seferleri durduruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Manisa, Yangın, İtfaiye, Haber

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Manisa'da ormanlık alanda gündüz saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Makilik alana da sıçrayan yangın evlere kadar ulaştı, Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu. Rüzgarın etkisiyle gittikçe büyüyen yangına müdahale eden ekip sayısı 71’e çıkarıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi’inde zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında koordinasyon toplantısı yapılarak söndürme çalışmaları GAMER’de takip ediliyor.

Manisa'da orman yangını! Alevler evlere ulaştı, tren seferleri durduruldu - 1. Resim

EKİP SAYISI 71'E ÇIKARILDI

Yangına gün içerisinde havadan ve karadan 71 söndürme ekibi, 7 hava aracı, 8 iş makinası, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi, 20 güvenlik ekibi ile müdahale edilmeye devam edildi.

Öte yandan Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi ve Uşak’a bağlı Eşme ilçesi Narıncalı mahallelerinde itfaiye ekipleri tarafından tedbir alındı.

Manisa'da orman yangını! Alevler evlere ulaştı, tren seferleri durduruldu - 2. Resim

EVLERE ULAŞTI, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Büyüyen yangın sonucu Alaşehir Gediz Elektrik Şefliği tarafından bölgedeki elektrik tedbir amaçlı kesildi.

Nitekim yangının neredeyse evlere ulaştığı belirtiliyor. Kontrol amaçlı çok sayıda önlem alınmaya devam ediyor.

Manisa'da orman yangını! Alevler evlere ulaştı, tren seferleri durduruldu - 3. Resim

SEFERLER DURDURULDU

Yangın sebebiyle Uşak - Basmane (İzmir) tren seferleri de tedbir amaçlı durduruldu.

Ayrıca havanın kararması nedeniyle saat 20.00 itibari ile hava araçları bölgedeki çalışmalarını durduruldu.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
3 ay asgari ödeyenin kredi kartı kapatılacak... Söz konusu iddialara DMM'den yalanlama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kağıthane'de üniversite öğrencisi Aslıhan'ı bıçaklayan şüpheli yakalandı - GündemAslıhan'ı bıçaklayan şüpheli yakalandıBakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü - GündemBakan Fidan'dan kritik İran görüşmesi! Gündem Gazze ateşkesiAK Parti'de olağan kongre tarihi belli oldu! Erdoğan 30 ilde tura çıkacak - GündemErdoğan 30 ilde tura çıkacak!BİM tırı, otel servisine çarptı! Antalya'da yaralılar var - GündemTır, otel servisine çarptı, yaralılar varErdoğan'dan hayat pahalılığı mesajı: Enflasyon iniş trendine girecek - Gündem"Enflasyon iniş trendine girecek"Meteoroloji duyurdu, LGS'ye girecekler dikkat! Yarın sabah hava nasıl olacak? - GündemMeteoroloji duyurdu, LGS'ye girecekler dikkat!
Sonraki Haber Yükleniyor...