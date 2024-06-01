Manisa'da orman yangını! Alevler evlere ulaştı, tren seferleri durduruldu

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar 1 Haziran 2024 22:26 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 22:44 - Güncelleme:

Manisa, Yangın, İtfaiye, Haber

Gündem Haberleri / Ajanslar

Manisa'da ormanlık alanda gündüz saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Makilik alana da sıçrayan yangın evlere kadar ulaştı, Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu. Rüzgarın etkisiyle gittikçe büyüyen yangına müdahale eden ekip sayısı 71’e çıkarıldı.