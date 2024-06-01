Manisa'da orman yangını! Alevler evlere ulaştı, tren seferleri durduruldu
Gündem Haberleri / Ajanslar
Manisa'da ormanlık alanda gündüz saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Makilik alana da sıçrayan yangın evlere kadar ulaştı, Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu. Rüzgarın etkisiyle gittikçe büyüyen yangına müdahale eden ekip sayısı 71’e çıkarıldı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi’inde zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında koordinasyon toplantısı yapılarak söndürme çalışmaları GAMER’de takip ediliyor.
EKİP SAYISI 71'E ÇIKARILDI
Yangına gün içerisinde havadan ve karadan 71 söndürme ekibi, 7 hava aracı, 8 iş makinası, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi, 20 güvenlik ekibi ile müdahale edilmeye devam edildi.
Öte yandan Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi ve Uşak’a bağlı Eşme ilçesi Narıncalı mahallelerinde itfaiye ekipleri tarafından tedbir alındı.
EVLERE ULAŞTI, ELEKTRİKLER KESİLDİ
Büyüyen yangın sonucu Alaşehir Gediz Elektrik Şefliği tarafından bölgedeki elektrik tedbir amaçlı kesildi.
Nitekim yangının neredeyse evlere ulaştığı belirtiliyor. Kontrol amaçlı çok sayıda önlem alınmaya devam ediyor.
SEFERLER DURDURULDU
Yangın sebebiyle Uşak - Basmane (İzmir) tren seferleri de tedbir amaçlı durduruldu.
Ayrıca havanın kararması nedeniyle saat 20.00 itibari ile hava araçları bölgedeki çalışmalarını durduruldu.
Kaynak: Ajanslar