Yaz sıcakları resmen başladı... Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın!

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yağışlı ve serin daha ülkeyi terk ediyor. Sıcaklıklar ülkenin batı, iç ve güney kesimlerinde 6 ila10 derece, Karadeniz sahil kesiminde ise 3 ila 6 derece mevsim normalleri üzerine çıkacak. İstanbul ve Ankara, 32 dereceyi görecek. Meteoroloji, vatandaşları saat 11 ile 16 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SERİN HAVA ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Türkiye'yi etkileyen yağışlı ve serin havanın ülkeyi terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda Türkiye'nin batı kesimlerinden başlayarak artacağı, hafta ortasına kadar ülkenin batı, iç ve güney kesimlerinde 6 ila10 derece, Karadeniz sahil kesiminde ise 3 ila 6 derece mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcak havalar 5 Haziran'a kadar yükselmeye devam edecek.

Önümüzdeki günlerde bazı kentlerde beklenen en yüksek sıcaklıkların şöyle olacağı tahmin ediliyor:

Ankara : 29-32

İstanbul: 28-32

İzmir : 28-29

Kayseri : 24-25

Antalya : 37-40

Adana : 36-39

Bolu : 29-32

Samsun : 26-28

Trabzon : 23-25

Erzurum : 23-27

Diyarbakır: 35-39

Şanlıurfa: 36-41

Malatya: 30-30

Kahramanmaraş: 36-38

Hatay: 34-37

Osmaniye: 34-37

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT!

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu

HATAY °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 32°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık