Sokaklar bu kez sıcaktan boşalacak! MGM uyardı: Rekorlar geliyor

Meteoroloji'nin son hava tahmin raporuna göre, sıcaklıklar yarın itibarıyla yükselişe geçiyor. Ege ve Akdeniz'de 40 dereceyi geçecek olan sıcaklıklar hafta sonu etkisini daha fazla artıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.