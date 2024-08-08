Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Son hava tahmin raporu yayımlandı: Kuvvetli gök gürültülü sağanağa hazır olun!

Son hava tahmin raporu yayımlandı: Kuvvetli gök gürültülü sağanağa hazır olun!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Son hava tahmin raporu yayımlandı: Kuvvetli gök gürültülü sağanağa hazır olun!

Yaşam Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı verdi. Kurum, sıcaklığın güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olacağını bildirdi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ UYARISI 

Yağışların akşam saatlerine Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 

 

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

8 AĞUSTOS PERŞEMBE

Son hava tahmin raporu yayımlandı: Kuvvetli gök gürültülü sağanağa hazır olun! - 1. Resim

9 AĞUSTOS CUMA

Son hava tahmin raporu yayımlandı: Kuvvetli gök gürültülü sağanağa hazır olun! - 2. Resim

10 AĞUSTOS CUMARTESİ

Son hava tahmin raporu yayımlandı: Kuvvetli gök gürültülü sağanağa hazır olun! - 3. Resim

11 AĞUSTOS PAZAR

Son hava tahmin raporu yayımlandı: Kuvvetli gök gürültülü sağanağa hazır olun! - 4. Resim

12 AĞUSTOS PAZARTESİ

Son hava tahmin raporu yayımlandı: Kuvvetli gök gürültülü sağanağa hazır olun! - 5. Resim

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Crowdstrike, 5 milyar dolarlık mali krizle karşı karşıyaCem Yılmaz’dan Yusuf dikeç pozu! Sosyal medya ikiye bölündü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Manisa'da kayınpeder dehşeti! Damadına kurşun yağdırdı - YaşamManisa'da kayınpeder dehşeti!Suya giren çocukların saçları sarardı! Van Gölü'nün bu etkisini görenler şaşırıyor - YaşamSiyah giriyorlar, sarı çıkıyorlar!Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, 45 yaşında kalbine yenik düştü - YaşamHani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, 45 yaşında kalbine yenik düştüTalihi kalp şeklinde karpuzla değişen Karadenizli Temel zoru başardı! Japonlarda gördü Trabzon'da uyguladı - YaşamKaradenizli zoru başardı! Farklı şekillerde karpuz üretiyorAntalya'da faciaya ramak kaldı! Sürücü kendi etrafında döne döne kazayı engelledi - YaşamAntalya'da faciaya ramak kaldı! Sürücü kendi etrafında döne döne kazayı engellediTam 75 yıl hekimlik yaptı! Çorum'un doktoru Rıfat Patır'ın 100'üncü yaşı kutlandı - Yaşam75 yıl hekimlik yapan doktorun 100. yaşı kutlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...