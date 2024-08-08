Son hava tahmin raporu yayımlandı: Kuvvetli gök gürültülü sağanağa hazır olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı verdi. Kurum, sıcaklığın güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların akşam saatlerine Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

8 AĞUSTOS PERŞEMBE

9 AĞUSTOS CUMA

10 AĞUSTOS CUMARTESİ

11 AĞUSTOS PAZAR

12 AĞUSTOS PAZARTESİ