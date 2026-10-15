Bursa’da maddi hasarlı kaza ihbarına giden polis ekipleriyle tartışan alkollü sürücü, takviye ekip istenmesine sinirlenerek bir polis memuruna kafa attı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

“Takviye” sözünü duyunca çılgına döndü! Polise kafa attı

TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, alkollü sürücü Erman Yüksel park halindeki bir otomobile çarptı. Yaşanan kaza sonrası Erman Yüksel ile park halindeki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Erman Yüksel, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi sevk edildi.

“Takviye” sözünü duyunca çılgına döndü! Polise kafa attı

ÖNCE GİTTİ, SONRA GERİ DÖNDÜ

Olay yerine gelen trafik polisleri, kazaya tutanak düzenlerken Erman Yüksel oğlu Özkan Efe Y. ve babası Burhan Y. ile olay yerine geri döndü. Olay yerinde tekrar polis memurlarıyla tartışma yaşayan Erman Yüksel, sinirlenerek çevrede bulunan duvarlara kafa attı. Bunun üzerine trafik polisler, yardımcı ekip çağırdı.

“Takviye” sözünü duyunca çılgına döndü! Polise kafa attı

"TAKVİYE" KELİMESİNE SİNİRLENDİ, POLİSE KAFA ATTI

Polis ekibinin telsizden takviye ekip istemesi üzerine çileden çıkan Erman Yüksel, polis memurlarıyla tartıştı. Polis memurlarının "Sakin ol" ikazlarına uymayan Yüksel, genç polis memuruna kafa attı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

“Takviye” sözünü duyunca çılgına döndü! Polise kafa attı

Takviye ekiplerin gelmesiyle Erman Yüksel, oğlu Özkan Efe Y. ve babası Burhan Y. gözaltına alındı. Karakolda işlemleri tamamlanan şüpheliler, mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden polise kafa atan Erman Yüksel ev hapsi cezası alırken, Özkan Efe Y. ile Burhan Y. ise serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala