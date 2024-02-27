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    • Haberler > Yaşam > Tam 4 bin yıldır ayakta! Herkes görmek için Adana'ya gidiyor

    Tam 4 bin yıldır ayakta! Herkes görmek için Adana'ya gidiyor

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adana, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana'nın Aladağ ilçesinde, boyu 20 metre, taç genişliği 23 metre, çapı ise 2.3 metre olarak ölçülen dev sarmaşık görenleri mest ediyor. Anıt ağaç olarak tescillenen ve koruma altına alınan 4 bin yıllık sarmaşık, ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelmiş durumda.

    Adana’nın Aladağ ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak tescillenen binlerce yıllık sarmaşık asırlara meydan okuyan kökleri ve yeşil gelinliği ile kendine hayran bırakıyor.

    20 METRE BOYUNDA

    Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından anıt ağaç olarak tescillenen ve koruma altındaki, dev sarmaşık Meydan Yaylası Bığbığı mevkiinde boyu 20 metre, taç genişliği 23 metre, çapı 2.3 metre olarak ölçülen sarmaşık bin 222 rakımda yeşermeyi sürdürüyor.

    Tam 4 bin yıldır ayakta! Herkes görmek için Adana'ya gidiyor - 1. Resim

    HERKES BU AĞACI GÖRMEYE GİDİYOR

    İlçeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çeken dev sarmaşık ilçedeki doğal çeşitliliğe de katkıda bulunuyor. Suyla doğanın buluştuğu alanlar görsel bir şölen oluşturuyor.

    Tam 4 bin yıldır ayakta! Herkes görmek için Adana'ya gidiyor - 2. Resim

    Yıllara meydan okuyan dev sarmaşığı herkesin görmeye geldiğini belirten Sinan Koyuncu, “4 bin yıllık bir ağaç. Herkes bölgemize bu ağacı görmeye geliyor. Doğa harikası” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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