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Tarlalar dolup taştı… Rekolte rekor kırıyor! Tek başına 360 ton ürün bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tarlalar dolup taştı… Rekolte rekor kırıyor! Tek başına 360 ton ürün bekliyor
Kilis, Domates, Rekolte, Çiftçilik, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kilis'te kentin önemli gelir kaynaklarından biri olan ve Polateli ilçesinde ön plana çıkan domatesin hasasına başlandı. Çiftçiler bu sene rekolte verimliliğinin iyi olduğunu söylerken, ekim alanı yüzde 40'tan fazla artarak 845 dekara ulaştı. 30 dekarda domates üretimi yaptığını belirten bir çiftçi 360 ton ürün beklediğini belirtti.

Polateli İlçe Ziraat Odası Başkanı Metin Polat, ilçede yaklaşık 850 dekarda domates üretimi yapıldığını söyledi.

ÇOĞU SALÇALIK OLARAK KULLANILIYOR

Yetiştirilen domateslerin yüzde 70'inin salçalık olarak değerlendirildiğini belirten Polat, "Geriye kalan yüzde 30 ise sofralık olarak tüketilmektedir" dedi.

Tarlalar dolup taştı… Rekolte rekor kırıyor! Tek başına 360 ton ürün bekliyor - 1. Resim

HATAY, GAZİANTEP, ADANA, DİYARBAKIR...

Bu yıl domatesteki rekolteden çiftçilerin memnun olduğunu belirten Polat, şunları kaydetti:

"Polateli ilçemizde 2024 yılında 598 dekar alanda domates üretimi yapılırken bu yıl 845 dekar alanda üretim artarak devam etmiştir. Yani ilçemizdeki domatesin üretim alanı yüzde 41 civarında artmıştır. Domatesler toplanıp kasalara dizilerek iç piyasa ile birlikte Hatay, Gaziantep, Adana, Diyarbakır ve Van'a gönderilmektedir."

Tarlalar dolup taştı… Rekolte rekor kırıyor! Tek başına 360 ton ürün bekliyor - 2. Resim

REKOLTE YÜZ GÜLDÜRÜYOR

Bu yıl rekoltenin geçen yıla oranla arttığını ifade eden Polat, "Geçen yıl yaklaşık 5 bin ton rekolte alınırken, bu yıl hedefimiz yaklaşık 7 bin ton" diye konuştu.

Tarlalar dolup taştı… Rekolte rekor kırıyor! Tek başına 360 ton ürün bekliyor - 3. Resim

Çiftçi Hikmet Yılmaz da bu yıl 30 dekarda domates üretimi yaptığını, yaklaşık 350 ila 360 ton arasında ürün beklediğini vurguladı.

Tarlalar dolup taştı… Rekolte rekor kırıyor! Tek başına 360 ton ürün bekliyor - 4. Resim

Tarlalar dolup taştı… Rekolte rekor kırıyor! Tek başına 360 ton ürün bekliyor - 5. Resim

Tarlalar dolup taştı… Rekolte rekor kırıyor! Tek başına 360 ton ürün bekliyor - 6. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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