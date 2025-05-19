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Tatil sonrası İstanbul'a dönüş yolunda trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tatil sonrası İstanbul&#039;a dönüş yolunda trafik yoğunluğu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hafta sonu tatili ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatiliyle birleşmesiyle yaşanan 3 günlük tatilin ardından İstanbul'a dönüşler başladı. Tekirdağ-İstanbul yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonu tatilinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatiliyle birleşmesi sonucu oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul’a dönen tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa sebep oldu.

Tatil sonrası İstanbul'a dönüş yolunda trafik yoğunluğu - 1. Resim

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU 

19 Mayıs tatilinin hafta sonu ile birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul’a dönen tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa sebep oldu. Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte özellikle Çorlu Yenice Kavşağı ve Gümüşyaka-Kınalı mevkisinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu. İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüler, yer yer dur-kalk yaparak trafikte ilerlemek zorunda kaldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Yoğunluğun artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, kavşak ve ana arterlerde trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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