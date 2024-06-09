Tek ısırığı ile öldürüyor! Zehirli yılan bir anda çobana saldırdı

Yılanlar köyden şehre indi! Dört bir yanda kol geziyorlar

Yılanlar köyden şehre indi! Dört bir yanda kol geziyorlar

Şanlıurfa'da nesli tükenmek üzere olan ve Türkiye'de bulunan en zehirli yılanlar arasında bulunan engerek yılanı, kendisini görüntüleyen çobana bir anda saldırdı. İşte o anlar....

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte son günlerde yılanlar yeniden ortaya çıkmaya başladı. Kış uykusundan uyanan yılanlar hem doğada hem de şehirde görüntülenirken, vatandaşlar zaman zaman paniğe kapılıyor.

Son görüntü ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaydedildi. Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, bölgedeki bir çoban tarafından görüntülendi.

ANİDEN SALDIRDI

Hayvanlarını otlatırken yılanı fark eden çoban, cep telefonu ile kayda almaya çalıştığı sırada yılanın ani hareketiyle korkuya kapıldı. Yılan, çobana saldırmaya çalıştı.

Tek ısırığı ile insanı öldürebilecek olan yılanın saldıra anını da görüntüleyen çoban, daha sonra yılanı hayvanlardan uzaklaştırdı.