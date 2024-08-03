Tekerlerin arasından çıktı! Hem şaşırttı hem korkuttu

Iğdır merkeze bağlı Elmagöl köyünde ot taşıyan bir sürücü araba tekerleğinin arasına sıkışmış 1 metre uzunluğundaki yılanı görünce şoke oldu. Panik yaşayan adam yılanı öldürdü.

Edinilen bilgiye göre Iğdır merkeze bağlı Elmagöl köyünde bir sürücü ot taşırken aracını park ettikten sonra, tekerleklerin arasında hareket eden bir şeyi fark etti.

İncelediğinde, tekerlekler arasında sıkışmış büyük bir yılan olduğunu gören sürücü, yılanı dikkatlice çıkarmak için çaba harcadı. Ancak, yılan tekerleklerin arasından çıkmayı başaramayınca, yılanı öldürmek zorunda kaldı.

Ölümünden sonra yılan, sürücünün dikkatli müdahalesiyle tekerleklerin arasından çıkarıldı. Uzunluğu 1 metreyi geçen bu yılan, çevredeki vatandaşları hem şaşırttı hem de endişelendirdi.