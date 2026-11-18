“ONUN İÇİN DEVAM ETMEYE ÇALIŞTIM”

Takımın kurucusu Murat İlğen, süreci şöyle anlattı:

Atölyeye ilk geldiğim zaman bir roket motoru yapacağım, onu bir rokete takacağım ve ateşleyeceğim diye hedef koymuştum. Böylece bu maceraya başladık. Birinci senemizi atlattıktan sonra arkadaşımız Kübra vefat etti. Onun için devam etmeye çalıştım. Çünkü yoksa ben bırakacaktım. Bazı yerlerden teklifler almıştım, onları değerlendirmek istiyordum. Ancak arkadaşımızın ölümüyle beraber bu projeye daha da odaklandık, birbirimize daha da kenetlendik.