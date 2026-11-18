TEKNOFEST'te başarı getiren vefa! Türkiye ikincisi oldular, hikâyeleri yürek sızlattı
Adana'da üniversite öğrencileri kendi ürettikleri roket motoruyla TEKNOFEST'te Türkiye ikincisi oldu. Roket motoruna ölen arkadaşlarının adını veren öğrenciler, kazandıkları madalyayı da ailesine hediye etti. Kübra'nın yarım kalan hayaline arkadaşları sahip çıktı.
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencilerinin oluşturduğu İstikbal Thrust takımı, kendi imkanlarıyla yürüttükleri roket motoruyla TEKNOFEST Roket Yarışması 'Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştirme' kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti
ÖLEN ARKADAŞLARININ ADINI VERDİLER
Gençlerin roketlerine geçtiğimiz yıl denizde boğularak hayatını kaybeden arkadaşları Kübra Doğan'ın adını vermeleri ise duygulandırdı.
Arkadaşlarının anısını yaşatmak için roketlerine Kübra'nın adını veren gençler, elde ettikleri başarıyı da ona armağan etti, TEKNOFEST'te aldıkları madalyayı da ailesine teslim etti.
“ONUN İÇİN DEVAM ETMEYE ÇALIŞTIM”
Takımın kurucusu Murat İlğen, süreci şöyle anlattı:
Atölyeye ilk geldiğim zaman bir roket motoru yapacağım, onu bir rokete takacağım ve ateşleyeceğim diye hedef koymuştum. Böylece bu maceraya başladık. Birinci senemizi atlattıktan sonra arkadaşımız Kübra vefat etti. Onun için devam etmeye çalıştım. Çünkü yoksa ben bırakacaktım. Bazı yerlerden teklifler almıştım, onları değerlendirmek istiyordum. Ancak arkadaşımızın ölümüyle beraber bu projeye daha da odaklandık, birbirimize daha da kenetlendik.
“AİLESİNE UMUT OLMAK İSTEDİK”
Çok zor bir dönemden geçiyorduk. Destek bulamıyor, bütçe sıkıntısı yaşıyorduk. Tam o sırada yaşadığımız bu kayıp bizi birbirimize daha çok bağladı. Biz de ailesine bir umut olmak istedik. Yaptığımız motorları Kübra'ya atfettik. O da bu projeye çok bağlıydı, çok istiyordu. Sürekli 'Nasıl yapabilirim' diye soruyordu. Ona makaleler öneriyor, kendisini geliştirmesi için yol gösteriyordum.
“TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDUK"
Takım üyelerinden Buğra Çetin ise "Başlangıçta elimizde bir tornavidamız bile yoktu. Sıfırdan bir atölye oluşturmaya çalıştık, okuldan bir yer edindik. Sonrasında geceyi gündüze kattığımız bir çalışma süreci geçirdik. Üç yıllık yarışma sürecinde ilk senemiz daha çok öğrenme aşamasıyla geçti. Yaptığımız yanlışları ve sistem üzerindeki eksiklerimizi gördük. Finalistliğe kadar yükseldik. Eksiklerimizi tek tek giderdik ve bu yıl ilk başarılı ateşlememizi gerçekleştirerek Türkiye ikincisi olduk" diye konuştu.