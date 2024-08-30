Terhisine 25 gün kala askerden kaçan şahsın yakalandığı yer şok etti

Bursa'da tezkeresine 25 gün kala izin alan Erdem Y., birliğine dönmedi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Erdem Y. internet kafede askeri oyun oynarken yakalandı.

Trajikomik olayın adresi Bursa oldu. 25 yaşındaki Erdem Y. KKTC'de askerlik görevini yerine getirirken terhisine 25 gün kala izin aldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine gelen Erdem Y., 5 günlük iznini uzattı birliğine dönmedi.

İNTERNET KAFEDE YAKALANDI

İzni biten Erdem Y., KKTC'ye geri dönmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler, Erdem Y.'nin bir internet kafede olduğu ve oyun oynadığını tespit etti.

İnternet kafeye müşteri gibi giren polis, Erdem Y'.yi askeri oyun oynarken gözaltına aldı.

BİRLİĞİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardından Erdem Y., birliğine gönderilmek üzere Muradiye Askerlik Şubesi'ne teslim edildi.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.