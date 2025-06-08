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Tokat'ta tuğla fabrikası alev alev yandı! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat’ta Özata Toprak Tuğla Fabrikası’nda çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı. Alevlerin kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Tokat’ın Erbaa ilçesindeki tuğla fabrikasında çıkan yangında gökyüzüne yükselen yoğun duman, kilometrelerce uzaktan görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tokat'ta tuğla fabrikası alev alev yandı! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 1. Resim

İlçe merkezi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan Özata Toprak Tuğla Fabrikası’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle fırın bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta tuğla fabrikası alev alev yandı! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 2. Resim

ALEVLER KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemeye çalışırken, yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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