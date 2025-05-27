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Toplam 20 kilogram! Tam 4 tane buldu! Mersin'de akıllara zarar büyüklükte mantarlar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Toplam 20 kilogram! Tam 4 tane buldu! Mersin&#039;de akıllara zarar büyüklükte mantarlar
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'in Mut ilçesinde, Mustafa Aslan isimli bir vatandaş mantar toplamak için gittiği 1500 rakımlı Yaşmelek Yaylası'na toplam 20 kilogramlık dört mantar buldu.

Mersin'in Mut ilçesinde, bir kişi toplam 20 kilogram gelen dört mantar topladı.

Mustafa Aslan, eşiyle mantar toplamak için ilçenin 1500 rakımlı Yaşmelek Yaylası'na gitti.

Dağlık alanda dolaştığı sırada Aslan, daha önce görmediği büyüklükte mantarlar buldu.

TOPLAM 20 KİLOGRAM EDEN 4 MANTAR BULDU

Mantarları toplayıp evine getiren Aslan, tarttığı ürünlerin toplam 20 kilogram geldiğini gördü.

Aslan, gazetecilere, bulduğu mantarlarla şaşkınlık yaşadığını belirterek, "İlk kez bu kadar büyük ve bu kadar çok mantar gördüm. Toplamda 20 kilogram gelen dört dev mantar bulduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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