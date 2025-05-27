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Haberler > Ekonomi > Adana ve Mersin'de 2025 yılı buğday biçim ücretleri belirlendi

Adana ve Mersin'de 2025 yılı buğday biçim ücretleri belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana ve Mersin&#039;de 2025 yılı buğday biçim ücretleri belirlendi
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Seyhan, Tarsus ve Yüreğir Ziraat Odalarının ortaklaşa gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, 2025 yılı buğday biçim ücretleri belirlendi. Toplantıda alınan kararla biçerdöver ile yapılacak buğday hasadı ücretleri, ilçe sınırları içerisinde geçerli olmak üzere dekar başına 250 TL olarak tavsiye niteliğinde açıklandı.

2025 yılı buğday biçim ücretleri Mersin Tarsus, Adana Seyhan ve Yüreğir Ziraat Odalarının yaptığı toplantı ile belirlendi.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yapılan toplantının ardından açıklamada bulunarak, "Çiftçimizin alın teriyle yetiştirdiği ürünlerin zamanında ve uygun şartlarda hasat edilmesi, tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. 2025 yılı buğday hasadı için biçerdöver ücretlerini belirlemek üzere Seyhan ve Tarsus Ziraat Odası yetkilileriyle bir araya geldik. Ortak mutabakatla aldığımız karara göre; sulu buğdayın dekar başına biçim ücreti 250 TL, kuru buğdayın ise 220 TL olarak tavsiye edilmiştir" dedi.

"OPERATÖRLERİ DENGELİ ŞEKİLDE KORUMAYI HEDEFLEDİK" 

Başkan Doğan, üreticilerin belirlenen tavsiye ücretler doğrultusunda hareket etmelerinin, hem hizmet kalitesini artıracağına hem de muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçeceğine dikkat çekti. Doğan, "Ücretleri belirlerken üreticiyi ve biçerdöver hizmeti sunan operatörleri dengeli şekilde korumayı hedefledik. Tarımsal üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çiftçilere hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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