Trabzon'un şehir içi ulaşım ve trafik sorununa uzun vadeli çözüm sunması hedeflenen raylı sistem projesinde çalışmalar hız kazandı. Akçaabat'tan Trabzon Havalimanı'na uzanacak 16,2 kilometrelik ilk etapta 16 istasyon bulunacak. Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Meydan Parkı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi önemli noktaları birbirine bağlayacak hattın trafik yoğunluğunu azaltması bekleniyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Trabzon'un gelecek 150 senelik şehir içi ulaşım ve trafik problemine çözüm olması beklenen raylı sistem projesinde çalışmalar hızlandı. Akçaabat'tan Trabzon Havalimanı'na uzanacak 16,2 kilometrelik ilk etapta 16 istasyon bulunacak.

İki senedir üstünde yoğun bir çalışma yapılan Trabzon Raylı Sistem Projesi'nin temeli, 1 Eylül 2026 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve protokol üyelerinin katılımıyla Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde atılmıştı. Şehir içi ulaşımda önemli bir alternatif oluşturması amaçlanan raylı sistemin, trafik yoğunluğunun azaltılmasına ve ulaşımın daha hızlı, konforlu hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor. Projede çalışmaların önemli bir kısmı Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi çevresinde sürüyor.

Trabzonda ulaşımı değiştirecek dev proje! 16 istasyonlu raylı sistemde çalışmalar hızlandı

16 İSTASYON BULUNACAK

Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın şehrin doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturması hedefleniyor. İlk aşama, Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde yer alan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nden başlayarak şehir merkezinden geçip Trabzon Havalimanı'na dek uzanacak. 16,2 kilometrelik güzergâh üstünde Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık-İskan, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere toplam 16 istasyon yer alacak.

Raylı sistemin kentteki önemli kültürel hayat, eğitim, sağlık ve ulaşım noktalarını birbirine bağlamasıyla toplu ulaşımda yeni bir dönemin başlaması amaçlanıyor. Projenin çevre dostu teknolojisi sayesinde hava kirliliğinin azaltılması ve karbon salınımının düşürülmesine de katkı sağlanacağı kaydediliyor.

Trabzonda ulaşımı değiştirecek dev proje! 16 istasyonlu raylı sistemde çalışmalar hızlandı

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

İşletmeye alınmasıyla beraber Trabzon'un kent içi ulaşım yükünü hafifletmesi beklenen raylı sistemin, özellikle yoğun saatlerde trafik problemine önemli oranda çözüm sunması bekleniyor.

Projede çalışmaların önemli bir kısmı Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi civarında sürerken özellikle iş makineleri yoğunluğu dikkat çekiyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala