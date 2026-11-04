Trafikte sinirlendi, aracıyla bariyerlere girdi
İstanbul Kağıthane’de trafikte bir sürücüyle tartışan adam, sinirlenince ani fren yapıp bariyerlere çarptı. Korkutan anlar kameralara da yansıdı.
Çağlayan Kavşağı Altgeçidi’nde iddiaya göre, Kağıthane istikametinde iki sürücü arasında trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
SİNİRLENİP BARİYERLERE ÇARPTI
Karşılıklı sözlü atışmaların ardından sürücüler yollarına devam etti. Bir süre sonra duruma sinirlenen sürücülerden biri, seyir halindeyken yaptığı ani fren sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın ardından diğer aracın önünü kesen sürücü, otomobilinden inerek tartışmayı sürdürdü.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Araçtan inen bir kadın da tartışmaya dahil oldu. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi üzerine taraflar arasındaki gerginlik büyümeden sona erdi. Yaşanan tartışma ve sonrasındaki anlar, araç içi kamerası tarafından kaydedildi.