Turistik trenlere iki yeni güzergah geliyor: Sefer tarihleri ve bilet fiyatları belli oldu

Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenlerinde sefer tarihleri belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Tatvan tren seferinin 17 Nisan'da, Ankara-Diyarbakır tren seferinin de 19 Nisan'da başlayacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak işletmeye alınan turistik trenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Trenlerin haziran ayının ortalarına kadar sefer düzenleyeceğini belirten Bakan Uraloğlu, "İşletmeye girecek iki yeni hat olan Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenleriyle hem bölge turizmi gelişecek hem de vatandaşlarımız kültürel ve tarihi değerleri daha yakından görme imkanı bulacak" değerlendirmesinde bulundu.

SEFER TARİHLERİ BELLİ OLDU

Uraloğlu, trenlerin 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve bir yemekli vagondan oluştuğuna dikkati çekerek, seferlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"1051 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergahında işletilecek olan Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te hareket edecek, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü 12.00'de yola çıkacak.

Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunacak.

1262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik treninin de Ankara'dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55'te seferlerine başlayacağını tüm seyahatseverlere duyurmak isterim. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ'da dört saatlik bir duruş gerçekleştirilecek.19 Nisan Cuma günü de Tatvan'dan 06.35'te hareket edecek tren, Tatvan-Ankara seferinde Palu'da 3 saat, Elazığ'da 4 saat ve Kayseri'de 3 saatlik duruş yapacak."

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Oda fiyatının Ankara-Diyarbakır parkurunda yataklı vagonda 9 bin lira, Diyarbakır-Ankara parkurunda 8 bin lira, Ankara-Tatvan parkurunda 9 bin 900 lira, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin lira olarak belirlendiğini aktaran Uraloğlu, yataklı vagonlu bir odada iki kişinin seyahat edebileceğini belirtti.