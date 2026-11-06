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Yaşam

Türk bayrağına ve devlete küfür etmişti! Kıskıvrak yakalandı

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Türk bayrağına ve devlete küfür etmişti! Kıskıvrak yakalandı
Başlık ResmiTürk bayrağına ve devlete küfür etmişti! Kıskıvrak yakalandı

Sakarya'da Türk bayrağına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik sosyal medya üzerinden hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunduğu tespit edilen şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

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Serdivan ilçesindeki Gölpark alanında yer alan Türk bayrağına yönelik sosyal medya mecralarında hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullanıldığı, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik aşağılayıcı söylemlerde bulunulduğu tespit edildi.

PAYLAŞIMLARI YAPAN ŞAHIS YAKALANDI

Paylaşımlar üzerine güvenlik birimleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen şahsın kimliği kısa sürede tespit edildi. Ekiplerce 5 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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Şüpheli şahıs hakkında başlatılan adli işlemler devam ediyor.

Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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