Ukraynalı Leia'nın sessiz dünyası İzmir'de son buldu: Ailesinin sesini ilk kez duyduğu anlar kamerada

Ukrayna'da yaşayan Dynnk ailesinin 14 aylık kızları doğuştan işitme engelli Leia'nın sessiz dünyası Türkiye'de sona erdi. Minik kız tedavi gördüğü hastanede ilk kez ailesinin sesini duydu. Duygusal anlar kameralara yansıdı.

Ukrayna'nın Ujgorod kentinde yaşayan Dynnyk çiftinin bebekleri tedavi olmak için İzmir'in yolunu tuttu.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Özüer, Leia için biyonik kulak tedavisi önerdi.

Özüer ve ekibi, bebeğe biyonik kulak operasyonu gerçekleştirdi.

SESSİZ DÜNYASI SONA ERDİ

Leia Dynnyk, sessiz dünyasının ilk sesini ailesinin eşliğinde duydu. Biyonik kulak cihazında gelen ilk sesten korkan ve ağlamaya başlayan bebek, annesinin seslenmesiyle sakinleşti. Bu sırada annenin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Prof. Dr. Özüer, gazetecilere, bebeğin doğuştan ileri derecede işitme engeli bulunduğunu söyledi.

BİR YILLIK SÜREÇ BAŞLADI

Biyonik kulakta olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Özüer, "Tıpkı yeni doğmuş bebek gibi sesleri tanımaya başlıyor. Bu süreçten sonra konuşma ve dil gelişimi oluyor. Bu süreç bir yılı kapsıyor" dedi.

Özüer, ilk sesin ardından korkan bebeğin annesinin korumasına geçerek sakinleştiğini ifade etti.

Anne Mariana Dynnyk ise tarif edilemez mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Bebeğimiz nihayet anne ve babasının sesini duydu, bu bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Baba Oleksii Dynnyk de Türkiye'de kısa zamanda tedavi edilen bebeklerinin duymasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını anlattı.