Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ukraynalı Leia'nın sessiz dünyası İzmir'de son buldu: Ailesinin sesini ilk kez duyduğu anlar kamerada

Ukraynalı Leia'nın sessiz dünyası İzmir'de son buldu: Ailesinin sesini ilk kez duyduğu anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna'da yaşayan Dynnk ailesinin 14 aylık kızları doğuştan işitme engelli Leia'nın sessiz dünyası Türkiye'de sona erdi. Minik kız tedavi gördüğü hastanede ilk kez ailesinin sesini duydu. Duygusal anlar kameralara yansıdı. 

Ukrayna'nın Ujgorod kentinde yaşayan Dynnyk çiftinin bebekleri tedavi olmak için İzmir'in yolunu tuttu. 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Özüer, Leia için biyonik kulak tedavisi önerdi.

Özüer ve ekibi, bebeğe biyonik kulak operasyonu gerçekleştirdi.

Ukraynalı Leia'nın sessiz dünyası İzmir'de son buldu: Ailesinin sesini ilk kez duyduğu anlar kamerada - 1. Resim

SESSİZ DÜNYASI SONA ERDİ

Leia Dynnyk, sessiz dünyasının ilk sesini ailesinin eşliğinde duydu. Biyonik kulak cihazında gelen ilk sesten korkan ve ağlamaya başlayan bebek, annesinin seslenmesiyle sakinleşti. Bu sırada annenin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Prof. Dr. Özüer, gazetecilere, bebeğin doğuştan ileri derecede işitme engeli bulunduğunu söyledi.

Ukraynalı Leia'nın sessiz dünyası İzmir'de son buldu: Ailesinin sesini ilk kez duyduğu anlar kamerada - 2. Resim

BİR YILLIK SÜREÇ BAŞLADI

Biyonik kulakta olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Özüer, "Tıpkı yeni doğmuş bebek gibi sesleri tanımaya başlıyor. Bu süreçten sonra konuşma ve dil gelişimi oluyor. Bu süreç bir yılı kapsıyor" dedi.

Ukraynalı Leia'nın sessiz dünyası İzmir'de son buldu: Ailesinin sesini ilk kez duyduğu anlar kamerada - 3. Resim

Özüer, ilk sesin ardından korkan bebeğin annesinin korumasına geçerek sakinleştiğini ifade etti.

Ukraynalı Leia'nın sessiz dünyası İzmir'de son buldu: Ailesinin sesini ilk kez duyduğu anlar kamerada - 4. Resim

Anne Mariana Dynnyk ise tarif edilemez mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Bebeğimiz nihayet anne ve babasının sesini duydu, bu bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Baba Oleksii Dynnyk de Türkiye'de kısa zamanda tedavi edilen bebeklerinin duymasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını anlattı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünyanın en bulaşıcı hastalığında yeni gelişme! Tamamen ortadan kalkabilirTFF'den seçim açıklaması! Yeni başkan Ankara'da belli olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu kez futbolu ile değil insanlığı ile gönülleri fethetti! - YaşamBu kez futbolu ile değil insanlığı ile gönülleri fethetti!Marmaray makinisti taraftarı coşturdu! Bir hareketi ile alkış tufanı koptu - YaşamMarmaray makinisti taraftarı coşturdu!Meteoroloji 5 günlük tahmin raporunu yayımladı! Yeni dalga Trakya'dan geliyor - YaşamMeteoroloji 5 günlük tahmin raporunu yayımladı!Lüks bir site olduğu düşünülüyordu! Gerçek başka çıktı - YaşamHerkesin imrenek baktığı binanın sırrı çözüldüKazada hayatını kaybetmişti...Acı gerçek sonra ortaya çıktı! Bir gün önce... - YaşamKazada hayatını kaybetmişti...Acı gerçek sonra ortaya çıktı!Şifa doktordan değil çeşmeden! Ciğerleri tertemiz yapıyor, iğne ipliğe çeviriyor - YaşamŞifa doktordan değil çeşmeden!
Sonraki Haber Yükleniyor...