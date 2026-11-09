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Yaşam

Ünü Türkiye'yi aştı, içindeki tek baharat tuz! Coğrafi işaretli ürünler arasında

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Ünü Türkiye'yi aştı, içindeki tek baharat tuz! Coğrafi işaretli ürünler arasında
Başlık ResmiÜnü Türkiyeyi aştı, içindeki tek baharat tuz! Coğrafi işaretli ürünler arasında

Sivas’ta özel malzemelerle yapılan etli pidenin ünü, yurt dışına kadar ulaştı. Odun ateşinde pişen pide turistlerin de gözdesi haline gelirken, hem görüntüsü hem lezzetiyle dikkat çeker hale geldi.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapılan ve ünü Türkiye'yi aşan etli pide, yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşların da favorisi oldu.

ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR

Sivas'ta yetişen buğdayın unu ile hamuru hazırlanan etli pidede, yine Sivas'ta yetişen danaların kaburga eti kullanılıyor. İç harcı için tuz, soğan, domates ve biber kullanılan pide, taş fırında pişiriliyor.

Ünü Türkiye'yi aştı, içindeki tek baharat tuz! Coğrafi işaretli ürünler arasında
Başlık ResmiÜnü Türkiye'yi aştı, içindeki tek baharat tuz! Coğrafi işaretli ürünler arasında

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER LİSTESİNDE

Odun ateşinde pişirilen Ulaş etli pidesini tadan vatandaşlar, bir daha unutamıyor. 2020 yılında coğrafi işaretli ürünler listesine giren etli pide, hem görüntüsü hem de lezzetiyle cezbediyor.

Ünü Türkiye'yi aştı, içindeki tek baharat tuz! Coğrafi işaretli ürünler arasında
Başlık ResmiÜnü Türkiye'yi aştı, içindeki tek baharat tuz! Coğrafi işaretli ürünler arasında

“BAHARAT OLARAK SADECE TUZ VAR"

35 yıldır pidecilik yapan Serkan Güneş, meşhur lezzeti şöyle anlattı:

"Kullandığımız unun kaliteli olması lazım. Etlerimizi sağladığımız hayvanlar ise kendi ahırlarımıza besleniyor. Biz 22 yıldır bu şekilde yapıyoruz. İçerisinde etin kendi yağı, soğanı, domatesi ve biberi bulunuyor. Bizim pidemizin içinde farklı baharatlar yoktur. Baharat olarak sadece tuz var diyebilirim. Buraya ilk kez gelen vatandaşlar gayet memnun kalıyor. İlk defa böyle bir pide yediklerini söylüyorlar. Daha önce bu lezzeti tadanlar da Sivas'a gelen buraya uğramadan gitmiyor.

Ünü Türkiye'yi aştı, içindeki tek baharat tuz! Coğrafi işaretli ürünler arasında
Başlık ResmiÜnü Türkiye'yi aştı, içindeki tek baharat tuz! Coğrafi işaretli ürünler arasında
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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