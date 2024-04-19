Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Üsküdar'da öğrenci servisi kazası! Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Üsküdar'da öğrenci servisi kazası! Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üsküdar'da içerisinde öğrenciler olan servis aracı önce istinat duvarına, ardından park halindeki araçlara çarptı. Kazada aracın şoförü ve araçtaki öğrencilerden bazıları hafif yaralandı.

İstanbul Üsküdar'da öğrencileri taşıyan servis aracının yaptığı kaza, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Saat 13.00 sularında öğrencileri taşıyan bir servis aracı, yokuş aşağı indiği sırada yağmurun da etkisiyle duramayıp önce istinat duvarına, ardından da sokak üzerinde park halindeki araçlara çarptı. Kazada servis şoförü ve servisin içindeki öğrencilerden bazıları hafif yaralandı. Kazadan etkilenen bazı öğrenciler ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Üsküdar'da öğrenci servisi kazası! Yaralılar hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

YARALI ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencilere olay yerinde müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Serdar Başpınar, "Ben dışarıdaydım yeni gördüm. Yokuş aşağı geliyor, frene basıyor şoför ama kayıyor araç. Kırıyor direksiyonu, kırıyor. Ölen yok hafif yaralananlar var" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tokat'taki deprem sonrası ürküten manzara: Gökyüzüne bakan hayrete düştüKızıl Goncalar'da geçen Vaktı Mekatıl kavramının dini bir değeri bulunmamakta
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başarılı Gazeteciler Yarışmasında İHA’ya ödül - YaşamBaşarılı Gazeteciler Yarışmasında İHA’ya ödülValinin doğaya saldığı kartal kadına saldırdı - YaşamValinin doğaya saldığı kartal kadına saldırdı20 yıllık firar sona erdi! Son siparişini jandarmaya teslim etti - Yaşam20 yıl sonra kıskıvrak! Son siparişi jandarmaya teslim ettiBelediye başkanının musluk başında bekleyişi! Kesilen sular geldi, mağduriyet bitti - YaşamBelediye başkanının musluk başında bekleyişiBurası Antarktika değil Çıldır Gölü! Görüntüler kutupları aratmıyor - YaşamBurası Antarktika değil Çıldır Gölü!Tokat'ta 191 konut zarar gördü, 2 bin yıllık köprüde çatlak yok - YaşamTokat'ta evler zarar gördü, 2 bin yıllık köprüde çatlak yok
Sonraki Haber Yükleniyor...