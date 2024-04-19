Üsküdar'da öğrenci servisi kazası! Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Üsküdar'da içerisinde öğrenciler olan servis aracı önce istinat duvarına, ardından park halindeki araçlara çarptı. Kazada aracın şoförü ve araçtaki öğrencilerden bazıları hafif yaralandı.

İstanbul Üsküdar'da öğrencileri taşıyan servis aracının yaptığı kaza, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Saat 13.00 sularında öğrencileri taşıyan bir servis aracı, yokuş aşağı indiği sırada yağmurun da etkisiyle duramayıp önce istinat duvarına, ardından da sokak üzerinde park halindeki araçlara çarptı. Kazada servis şoförü ve servisin içindeki öğrencilerden bazıları hafif yaralandı. Kazadan etkilenen bazı öğrenciler ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

YARALI ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencilere olay yerinde müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Serdar Başpınar, "Ben dışarıdaydım yeni gördüm. Yokuş aşağı geliyor, frene basıyor şoför ama kayıyor araç. Kırıyor direksiyonu, kırıyor. Ölen yok hafif yaralananlar var" ifadelerini kullandı.