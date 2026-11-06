Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Valilikten son dakika kar uyarısı! 20 santimetreye ulaşabilir

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Valilikten son dakika kar uyarısı! 20 santimetreye ulaşabilir
Başlık ResmiValilikten son dakika kar uyarısı! 20 santimetreye ulaşabilir

Bolu Valiliği, 7 Kasım Cumartesi günü saat 03.00'ten itibaren kent genelinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yağışın yer yer 20 santimetreye ulaşan kar örtüsü oluşturabileceği belirtilirken, vatandaşlara olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Kaydet
|

Bolu Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmeleri doğrultusunda yayımlanan uyarıya göre, yağışların 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 03.00 itibarıyla başlaması ve yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Valilikten son dakika kar uyarısı! 20 santimetreye ulaşabilir
Başlık ResmiValilikten son dakika kar uyarısı! 20 santimetreye ulaşabilir

20 SANTİMETREYE ULAŞABİLİR

Yağışların 5 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşturabileceği tahmin edilirken, meteorolojik uyarının 8 Kasım Pazar günü saat 06.00'ya kadar geçerli olacağı bildirildi.

Valilik açıklamasında, kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel ve su baskını, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Valilikten son dakika kar uyarısı! 20 santimetreye ulaşabilir
Başlık ResmiValilikten son dakika kar uyarısı! 20 santimetreye ulaşabilir
ÖNERİLEN HABERLER
Kış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Handere Geçidi
YAŞAM

Kış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Handere Geçidi'nin manzarası hayran bıraktı
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.