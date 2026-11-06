Bolu Valiliği, 7 Kasım Cumartesi günü saat 03.00'ten itibaren kent genelinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yağışın yer yer 20 santimetreye ulaşan kar örtüsü oluşturabileceği belirtilirken, vatandaşlara olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

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Bolu Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmeleri doğrultusunda yayımlanan uyarıya göre, yağışların 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 03.00 itibarıyla başlaması ve yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Valilikten son dakika kar uyarısı! 20 santimetreye ulaşabilir

20 SANTİMETREYE ULAŞABİLİR

Yağışların 5 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşturabileceği tahmin edilirken, meteorolojik uyarının 8 Kasım Pazar günü saat 06.00'ya kadar geçerli olacağı bildirildi.

Valilik açıklamasında, kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel ve su baskını, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Valilikten son dakika kar uyarısı! 20 santimetreye ulaşabilir

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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