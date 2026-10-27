Van'da 860 koli bozuk ayran imha edildi
Van'ın Edremit ilçesinde, bir işletmede yapılan denetimde son kullanma tarihinin geçtiği ve bozulduğu belirlenen 860 koli ayran ele geçirildi. Ayranlar, ekipler tarafından imha edildi.
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Van'da Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü Toptancılar Sitesi'ndeki bir işletmede denetim yaptı.
BOZUK 860 KOLİ AYRAN ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler tarafından yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 860 koli ayran tespit edildi.
İMHA EDİLDİ
Tüketici sağlığını korumak ve ürünlerin piyasaya sunulmasını önlemek amacıyla el konulan ayranlar, atık merkezinde imha edildi.
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