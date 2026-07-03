Van Gölü'nde 35 yaşındaki iki çocuk annesi Yıldız Özdemir, aldığı denizcilik eğitimlerinin ardından gölün "ilk kadın kaptanı" oldu. Özdemir, "Kadınlara vereceğim en önemli mesaj; hiçbir şekilde vazgeçmemeleridir." diye konuştu.

Kayınpederine destek olmak amacıyla denizcilikle tanışan Yıldız Özdemir, bu süreçte sektöre olan ilgisini profesyonel bir boyuta taşıdı. Gerekli tüm denizcilik belgelerini tamamlayan Özdemir, ailesinin de desteğiyle kendi tur teknesini satın alarak kaptanlık koltuğuna geçti.

Hem annelik sorumluluklarını hem de kaptanlık görevini başarıyla yürüten Özdemir, Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde yerli ve yabancı turistleri taşıyarak bölge turizmine katkı sağlıyor.

Van'da tarihe geçti! Bir ilki başardı: Kadınlara da mesajı var

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ DENİZİ SEVİYORUM"

Van Gölü'nün ilk kadın kaptanı Yıldız Özdemir, kayınpederinin emekli olduktan sonra balıkçılık mesleğini sürdürmesi üzerine bu sektöre yöneldiğini söyledi. Zamanla işin gezi teknesi kısmına odaklandığını ifade eden kaptan Özdemir, "Çocukluğumdan beri denizi, doğayı, gezmeyi ve insanlarla iletişimi çok seviyorum. Elbette birçok zorluğu var ama ben bu zorlukları aştığımı düşünüyorum; çünkü bu işteki en büyük zorluk insanların güven arayışıdır. İnsanlar her zaman sağlam bir destek, omuza dayanacak bir el ararlar. Özellikle ailemden aldığım destekle bu yolda başarı sağladığıma inanıyorum. Şimdi çok şükür herkes güveniyor; yaptığım çalışmalarda hem can güvenliği hem de üstlendiğim sorumluluk bilinciyle misafirlerime verdiğim güven sayesinde bu işi rahat bir şekilde sürdürüyorum" ifadelerini kullandı.

Kadın yolcuların yanı sıra erkek yolcuların da kendisini tercih ettiğini belirten Özdemir, "Örneğin bugün bir organizasyonum vardı; erkek misafirim özellikle evlilik teklifi organizasyonu için benimle çalışmak istedi. O yönde de bana güvendi. Tabii ki hanımlar da koy gezileri için özellikle benim bulunmamı istiyorlar" dedi.

Van'da tarihe geçti! Bir ilki başardı: Kadınlara da mesajı var

Azmiyle bölgedeki diğer kadınlara da örnek olmayı hedeflediğini belirten Özdemir şöyle konuştu:

"VAN GÖLÜ'NDE BAŞKA KADIN KAPTAN YOK"

"Benim bildiğim kadarıyla uzun süredir çalışıyorum ve kadın kaptana hiç denk gelmedim. Bildiğim kadarıyla aktif olarak çalışan başka bir kadın kaptan da yok; stajyerler olabilir ama şu an aktif görev yapan yok. Kadınlara vereceğim en önemli mesaj; hiçbir şekilde vazgeçmemeleridir. Önemli olan meslek seçiminden ziyade, yapacakları işi her ne olursa olsun; sorumluluk bilinciyle, farkındalıkla, güç ve enerjiyle kendi şartlarını gözeterek en verimli şekilde yapabilmeleridir. Bunu sağladıkları zaman, her ne iş olursa olsun başarı zaten kaçınılmaz bir şekilde gelecektir."

Haberle İlgili Daha Fazlası