Vedat Milor'un paylaşımı ortalığı fena karıştırdı! 'En lezzetli simit' tartışması: Her yerde var ama böylesi yok

Ünlü yemek yazarı Vedat Milor, "Diğer şehirlerimiz alınmasın" diyerek, İzmit simidini övdü. Şef Ebru Baybara Demir ise Ankara simidini savundu. İzmit'te yaşayan simit ustası Çetin Altun, "Vedat Milor yüzde 100 haklı" sözleriyle tartışmaya dahil olurken, simidin kökeninin ise Ankara olduğunu açıkladı.

Gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de odun fırınında pişen İzmit simidinin ayrı bir lezzet olduğunu belirterek, "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, simit severler arasında tartışmaya yol açtı.

"EN İYİSİ ANKARA SİMİDİ"

Bazı tüketiciler, Milor'un görüşüne katılırken; farklı şehirlerin simitlerini savunanlar da sosyal medyada görüşlerini paylaştı. Ünlü şef Ebru Baybara Demir, "Bence en iyi simit Ankara simidi, kıvamı farklı" görüşünü paylaştı.

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"TREN İSTASYONUNDA HASIR SEPETLİ SİMİTÇİLER..."

Tartışmaların ardından nostaljik bir anısını da paylaşan Milor, "En iyi örneklerini eski İzmit tren istasyonunda taze simitleriyle vagon değiştiren hasır sepetli simitçilerde bulabilirsiniz. Hala var mı o Adapazarı - Haydarpaşa trenleri?" sözleriyle İzmit simidinin geçmişine vurgu yaptı.

"MÜŞTERİLER İNANMIYOR"

Bu sözler sonrası İzmit'in simit üreticileri ve tüketicileri de tartışmaya dahil oldu. Yıllardır babasından miras kalan mesleğini büyük bir özenle sürdüren simit ustası Çetin Altun, "Simidimizde katkı maddesi yok. Sadece maya, tuz ve soğuk suyla yoğuruyor, dinlendiriyor, ardından bağlıyor, açıyor ve kara fırında pişiriyoruz. Bazen müşteriler inanmıyor, 'Neden bu kadar güzel içine ne katıyorsunuz?' diyorlar. Malzemeyi söylüyorum ama inanmıyorlar. Ben de sevgimi kattığımı söylüyorum" dedi.

"VEDAT MİLOR YÜZDE 100 HAKLI"

İzmit simidinin tadının başka şehirlerde yakalanamadığını belirten Altun, "Aynı simidi Bodrum'da da yaptık, tutmadı. Havasından mı, suyundan mı bilmiyorum ama İzmit'teki gibi olmadı. Vedat Milor yüzde 100 haklı, İzmit simidi özeldir" şeklinde konuştu.

"1960'DA ANKARA'DAN İSTANBUL'A GETİRMİŞLER"

Simidin kökenine dair dikkat çeken bir bilgi de veren Çetin Altun, "Bu aslında Ankara simididir. Babam ve iki arkadaşı, bu simidi 1960'ta Ankara'dan İzmit'e getiriyor. O dönem burada bu simit yokmuş. Şimdi gelenler, 'Ankara'da artık böyle yapılmıyor' diyor" açıklamasını yaptı.

"SİMİT, İZMİT'TE YENİR"

Simidin müdavimleri de görüşlerini dile getirdi. Tamer Karan, "Ülkenin birçok şehrinde simit yedim ama bizimkisi apayrı. Simit, İzmit'te yenir" dedi.

"BÖYLE BİR TAT YOK"

Arif İpek ise "İzmit simidi gibi daha güzel bir simit görmedim. Her yerde simit var ama böyle bir tat yok" sözleriyle kentin simidine duyulan hayranlığı dile getirdi.