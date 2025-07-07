Yalova'da yunus ile vatandaş burun buruna geldi! Gören şaştı kaldı: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Temmuz 2025 15:02 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 15:19 - Güncelleme:

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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi kıyısında yüzen vatandaş, yunus balıığı ile burun buruna geldi. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yalova Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde sıkça kıyaya yakın bölgeye kadar gelen yunus, bir kez daha kameralara yansıdı. Kıyıdan açığa doğru ilerleyen yunus, bu sırada kıyaya doğru yüzen bir vatandaşla aynı kareye girdi. O anları kayda alanlar büyük heyecan yaşadı. Vatandaş kıya yüzerek çıkarken, yunus balığı ise bir süre sonra gözlerden kayboldu. İlgili Haber Karadeniz'de neler oluyor? Yunuslar karaya vurmaya başladı, vatandaş tedirgin oldu

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş