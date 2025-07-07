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Yalova'da yunus ile vatandaş burun buruna geldi! Gören şaştı kaldı: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yalova, Çınarcık, Yunus, Deniz Canlısı, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi kıyısında yüzen vatandaş, yunus balıığı ile burun buruna geldi. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yalova Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde sıkça kıyaya yakın bölgeye kadar gelen yunus, bir kez daha kameralara yansıdı.

Yalova'da yunus ile vatandaş burun buruna geldi! Gören şaştı kaldı: O anlar kamerada - 1. Resim

Kıyıdan açığa doğru ilerleyen yunus, bu sırada kıyaya doğru yüzen bir vatandaşla aynı kareye girdi. O anları kayda alanlar büyük heyecan yaşadı. 

Vatandaş kıya yüzerek çıkarken, yunus balığı ise bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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