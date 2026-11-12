İstanbul Şişli’de husumetlisini iki ayağından silahla vuran 19 yaşındaki saldırgan, Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında eğlenirken yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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16 Ekim Cuma günü Şişli Paşa Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, olay yerine motosikletle gelen saldırgan araçtan inerek berberdeki bir kişiyi iki ayağından vurdu.

2 YARALININ DA DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı O.B. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan O.B.’nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Yapmadığı eşkıyalık kalmadı! Yakalandığı yer yok artık dedirtti

KULÜPTE EĞLENİRKEN YAKALANDI

Olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler O.B.’ye ateş eden kişinin daha önce aralarında husumetlisi K.K. (19) olduğunu tespit etti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli K.K. Beşiktaş’ta bulunan bir eğlence mekanında yakalanarak gözaltına aldı.

Yapmadığı eşkıyalık kalmadı! Yakalandığı yer yok artık dedirtti

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan K.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen K.K. çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten Yaralama’ ve ‘ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın seyir halindeki motorda artçı olduğu, berber dükkanının önüne geldiğinde motordan indiği ve silahla ateş ettiği anlar yer alıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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