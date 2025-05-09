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Yaren leyleğin arkadaşı Bilal Leylek baba oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Fadıllı köyünde, 7 yıldır göç zamanı geldiğinde ziyaret ettiği Yusuf Amcayı bu yıl da unutmayan "Bilal" isimli leyleğin yavruları oldu. Bilal Leylek, her yıl kilometrelerce yol kat ederek geldiği Fadıllı'da artık ailesiyle yaşıyor.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde Adem Yılmaz ve Yaren Leylek arasında yaşanan dostluğun bir benzeri Nilüfer ilçesinde yaşanıyor.

Yusuf Amca ile yıllar önce kurduğu sıra dışı dostlukla tanınan Bilal Leylek, köy halkının da gönlünde taht kurmuş durumda.

Bu yıl, Bilal'in yuvasında yavrularıyla görülmesi hem Yusuf Amcayı hem de köy halkını sevince boğdu.

Yaren leyleğin arkadaşı Bilal Leylek baba oldu - 1. Resim

Yusuf Amca duygularını, "Her yıl onu bekleriz, artık aileden biri gibi. Ama bu yıl yavrularını görünce içim başka türlü coştu. Onların büyümesini izlemek en büyük mutluluğum olacak" sözleriyle dile getirdi.

BİLAL LEYLEK AİLESİ

Yıllar içinde aralarında özel bir bağ kurulan Yusuf Amca ile Bilal leyleğin yuvasında minik yavrularını gören Yusuf Amca, hemen onların da bakımına yardımcı olmaya başladı.

Yaren leyleğin arkadaşı Bilal Leylek baba oldu - 3. Resim

Yıllardır Bilal'i göç zamanı elleriyle besleyen Yusuf Amca, bu kez yavrular için de aynı özveriyi gösteriyor.

Fadıllı köyünde artık sadece Bilal değil, onun yeni ailesi de heyecanla izleniyor. Göç mevsiminin sevilen siması Bilal leylek, sadakati ve bu yılki güzel sürpriziyle doğayla insan arasındaki bağın ne kadar güçlü olabileceğini bir kere daha gösterdi.

Yaren leyleğin arkadaşı Bilal Leylek baba oldu - 4. Resim

Yaren leyleğin arkadaşı Bilal Leylek baba oldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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