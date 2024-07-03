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Yargıtay kararını verdi: İnternet bağımlılığı artık boşanma sebebi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yargıtay kararını verdi: İnternet bağımlılığı artık boşanma sebebi
Yargıtay, Boşanma Davası, İnternet Bağımlılığı, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yargıtay, Gebze'de açılan bir boşanma davasında emsal bir karara imza attı. Mahkeme, eşlerden birinin internete bağımlı olmasının boşanma sebebi olduğunu açıkladı. 

İnternet bağımlısı eşlere kötü haberi Yargıtay verdi. İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, Gebze'de karşılıklı açılan boşanma davasında, eşlerden birinin internet bağımlısı olması nedeniyle eşine, evine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesini Gebze Aile Mahkemesi, kusurlu davranış olarak değerlendirdi.

Taraf vekillerinin istinaf başvurularını, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'ni ayrı ayrı esastan reddine karar verdi. Taraf vekilleri bu kez temyiz başvurusunda bulundu ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.

EŞLERİN İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından verilen onama ilâmında, "Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davacı-davalı erkek vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davalı-davacı kadın vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir" diyerek kusur incelemesi yönünden her iki eşin temyiz itirazlarını reddetti.

Böylelikle, internet bağımlısı eşin; evine, eşine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesi boşanma sebebi olduğu Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından da kabul edilmiş oldu.

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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