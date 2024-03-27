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Haberler > Yaşam > Yarım asırdır lokantasında askıda iftar veriyor! Her gün 300 kişi orucunu açıyor

Yarım asırdır lokantasında askıda iftar veriyor! Her gün 300 kişi orucunu açıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da bir lokanta işletmecisi yaklaşık 50 yıldır her ramazan askıda iftar veriyor. Ramazanda paylaşma ve yardımlaşma kültürü devam ettiriliyor.

Kütahya’da Osmanlı’dan kalma 'askıda' geleneği, ramazan ayında da devam ediyor. Yaklaşık 50 yıldır ‘Askıda iftar’ geleneğini yaşatan lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, her gün kendi lokantasında yüzlerce kişiye iftar yemeği ikram ediyor.

Lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, hayırsever vatandaşların maddi yardımda bulunduğunu ve bu yardımlarla yoksullara sıcak yemek verdiklerini söyledi.

Yarım asırdır lokantasında askıda iftar veriyor! Her gün 300 kişi orucunu açıyor - 1. Resim

Gelen yardımlarla 150 - 200, hatta bazen 300 kişiye yemek verdiklerini dile getiren aşçı Sevgi Demir, "Buraya gelen herkes yemek yiyebiliyor. Tatlı, çorba, pilav, et yemeği veriyoruz. Her gün tas kebabı çıkartıyoruz, bugün tavuğumuz var. Ayrıca hurma ve şişe ile su veriyoruz. Dışarıdan kapları ile gelenlere de yemek veriyoruz" diye konuştu.

İftar yemeğine katılan Hakan Çalışel isimli vatandaş ise, "İftarı veren, bu hayra vesile olan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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