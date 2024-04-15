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Yazın hazırlanıp 8 ay bekletiliyor! Tamamen doğal, lezzeti de bir başka

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yazın hazırlanıp 8 ay bekletiliyor! Tamamen doğal, lezzeti de bir başka

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun yaylalarında üretilerek 7-8 ay bekletilen koyun, keçi ve sığır peynirleri tezgahlarda satışa sunulmaya başladı. Kilosu 300 liradan satılan peynirler vatandaşlar için iyi bir geçim kaynağı olurken, lezzetleriyle de adından söz ettiriyor.

Anadolu’nun dört bir yanında binlerce yıllık gelenek sürdürülerek yapılan çeşit çeşit peynir yer alırken, Giresun yaylalarında üretilen keçi, sığır ve koyun peyniri de dikkat çekiyor.

Giresun’un yaylalarında Temmuz-Ağustos aylarında üretilerek uzun süre bekletildikten sonra ilkbaharın gelişiyle tezgahlardaki yerini almaya başlayan peynirin kilosu 250 ila 300 lira arasında değişiyor.

Yazın hazırlanıp 8 ay bekletiliyor! Tamamen doğal, lezzeti de bir başka - 1. Resim

ALICI DA SATICI DA MEMNUN

Çoğunluğu kırsal kesimlerde elde edilen ve yöre halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan peynirden alıcılarda, satıcılar da memnun.

YAYLADA BESLENEN HAYVANLARIN SÜTÜNDEN ÜRETİLİYOR

Giresun yaylalarında beslenen küçük ve büyükbaş hayvanların sütünden elde edilen peynirin en az 7-8 ay bekletildikten sonra ilkbaharın gelmesiyle satışa başlandığını kaydeden Serdar Çakır, “Şu anda tam anlamıyla peynir sezonu açıldı diyebiliriz. Çünkü her yıl Temmuz-Ağustos aylarında üretilen peynir uzun süre bekletildikten sonra tezgahlarda yerini almaktadır. Özellikle Giresun’un Kümbet, Kulakkaya, Bektaş yaylalarına göç edildikten sonra buralarda beslenen hayvanların sütünden peynir üretilmektedir. İlkbahar ve yaz boyunca beslenen hayvanların sütünden elde edilen peynirin lezzeti bir başka olmaktadır” dedi.

Yazın hazırlanıp 8 ay bekletiliyor! Tamamen doğal, lezzeti de bir başka - 2. Resim

SUYUNU ÇEKMESİ İÇİN 7-8 AY BEKLEMESİ ŞART

Ey iyi peynirin bekletilmesi gerektiğini ifade eden Tuncay Cihangir, “Peynir Temmuz-Ağustos aylarında yapılırken de satılır ancak peynir bekletildikten sonra tüketilmelidir. En iyi peynir de yaz aylarında yapılan peynirdir. Peyniri sonbaharda ve ilkbaharda da yaparsın fakat peynir suyunu çekmediği için iyi olmaz. En iyi peynir yazın yapılıp, 7-8 ay bekletilen peynirdir. Çünkü iyice kurur ve suyunu çekmiş olur. Bir de sütünden peynirini yaptığın hayvan yayla otlarıyla beslenmişse onu peynirin tadına doyamazsın” şeklinde konuştu.

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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